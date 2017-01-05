Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Sportica



Hakemler: Zdravko Rutesic (Karadağ), Ernad Karovic (Bosna Hersek), Francisco Arana (İspanya)



Gravelines: Cobbs 19, Solomon 7, Keita 6, Hesson 13, Gibson 17, Mokoka 5, Henry 16, Djimrabaye, Raposo 2



Demir İnşaat Büyükçekmece: Johnson 11, Eldridge 19, Caloiaro 10, Hayes 18, Stipanovic 14, Mutlu Akpınar, Burak Can Yıldızlı 2, Tayfun Erülkü 4, Seawright 12



1. Periyot: 20-15



Devre: 34-28



3. Periyot: 55-55



Normal Süre: 75-75



5 faulle çıkan: 34.55 Solomon (Gravelines)



Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu 3. hafta maçında Demir İnşaat Büyükçekmece, Fransa'nın Gravelines takımını uzatmada 90-85 yenerek üçüncü galibiyetini aldı.



Maçın ilk yarısında Gravelines üstünlüğü vardı. İlk çeyreği 20-15 önde geçen ev sahibi takım, devreyi de 34-28 önde tamamladı. Demir İnşaat 3. periyotta 55-55 beraberliği sağlarken, karşılaşmanın normal süresi de 75-75 beraberlikle tamamlandı. Uzatmada rakibine üstünlük sağlayan Demir İnşaat Büyükçekmece, sahadan 90-85 galip ayrıldı.