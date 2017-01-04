Basketbol: Fıba Erkekler Avrupa Kupası

Salon: Le Colisee



Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Goran Sljlvic (Avusturya), Vincent Delestree (Belçika)



Elan Chalon: Harris 17, Roberson 18, Fall 12, Clark 17, N'zeulie 4, Marshall 3, Loum 7, Pitard, Bouteille 24,



Gaziantep Basketbol: Rautins 21, Altan Erol, Cherry 5, Jefferson 26, Ruzic 7, Alper Özcan 5, Denmon 15, Balazic 4, Erden Eryüz



1. Periyot: 20-22



Devre: 47-39



3. Periyot: 71-59



Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası K Grubu 3. hafta mücadelesinde Gaziantep Basketbol, Fransa temsilcisi Elan Chalon'a 19 sayı farkla 102-83 mağlup oldu.



Rakibi karşısında sadece ilk çeyrekte etkili olan Gaziantep Basketbol, bu periyodu 22-20 önde geçmesine rağmen soyunma odasına 47-39 geride gitti. Karşılaşmanın 3. periyodunu da 71-59 geride kapatan Gaziantep Basketbol, son çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve sahadan 102-83 mağlup ayrıldı.



Gaziantep Basketbol grubundaki ilk yenilgisini alırken, Elan Chalon 3. galibiyetine ulaşarak ilk sıraya yerleşti.