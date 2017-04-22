Basketbol: Erkekler 1. Ligi

Salon: 90. YılHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Fatih Güler, Özge ŞentürkYalova Group Belediyespor: Mert Eken 2, Onur Sonsırma 8, Ahmet İlker Tunalı 9, Kyle Justin Hunt 19, Burak Şaşmaz 4-Aubrey Gene Coleman 2, Cihan Deliçay 7, Onur Çalban, Tolgahan Küçüksayraç 1, Hüsnü Güler, Mete Akgültan 6,...

Basketbol: Erkekler 1. Ligi

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Fatih Güler, Özge Şentürk

Yalova Group Belediyespor: Mert Eken 2, Onur Sonsırma 8, Ahmet İlker Tunalı 9, Kyle Justin Hunt 19, Burak Şaşmaz 4-Aubrey Gene Coleman 2, Cihan Deliçay 7, Onur Çalban, Tolgahan Küçüksayraç 1, Hüsnü Güler, Mete Akgültan 6, Orçun Okkalı

Afyon Belediye: Serkan Menteşe 6, Johndre Jefferson 6, Hadi Özdemir 9, Gökhan Orçun Tunca 10, İbrahim Yıldırım 5-Hüseyin Oğulcan Danacıoğlu 3, Miha Zupan 20, Ogün Sevinç 9, Engin Emre Bayav 5, Tuğberk Gedikli 4, Eren Ocaktürk 2, Ali Işık 4

1.Periyot: 14-20

Devre: 28-41

3.Periyot: 47-62

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nin 34. haftasında Afyon Belediye, Yalova Group Belediyespor'u deplasmanda 83-58 mağlup etti.

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