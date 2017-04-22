Basketbol: Erkekler 1. Ligi
Salon: 90. YılHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Fatih Güler, Özge ŞentürkYalova Group Belediyespor: Mert Eken 2, Onur Sonsırma 8, Ahmet İlker Tunalı 9, Kyle Justin Hunt 19, Burak Şaşmaz 4-Aubrey Gene Coleman 2, Cihan Deliçay 7, Onur Çalban, Tolgahan Küçüksayraç 1, Hüsnü Güler, Mete Akgültan 6,...
Salon: 90. Yıl
Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Fatih Güler, Özge Şentürk
Yalova Group Belediyespor: Mert Eken 2, Onur Sonsırma 8, Ahmet İlker Tunalı 9, Kyle Justin Hunt 19, Burak Şaşmaz 4-Aubrey Gene Coleman 2, Cihan Deliçay 7, Onur Çalban, Tolgahan Küçüksayraç 1, Hüsnü Güler, Mete Akgültan 6, Orçun Okkalı
Afyon Belediye: Serkan Menteşe 6, Johndre Jefferson 6, Hadi Özdemir 9, Gökhan Orçun Tunca 10, İbrahim Yıldırım 5-Hüseyin Oğulcan Danacıoğlu 3, Miha Zupan 20, Ogün Sevinç 9, Engin Emre Bayav 5, Tuğberk Gedikli 4, Eren Ocaktürk 2, Ali Işık 4
1.Periyot: 14-20
Devre: 28-41
3.Periyot: 47-62
Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nin 34. haftasında Afyon Belediye, Yalova Group Belediyespor'u deplasmanda 83-58 mağlup etti.
sponsored ads