Basketbol: Bilyoner.com Kadınlar Ligi

Salon: Mamak BelediyesiHakemler: Tekin Özübir, Fatih Güler, Özge ŞentürkGirne Üniversitesi: Mitchell 16, Krivacevic 6, Merve Aydın 3, Melisa Can 8, Pondexter 18, Gajic 6, Safiye Simay Karaman 6, Özge Yavaş 6Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtney 14, Popovic 5, Katsiaryna 11, Bahar Öztürk 3,...

Basketbol: Bilyoner.com Kadınlar Ligi

Salon: Mamak Belediyesi

Hakemler: Tekin Özübir, Fatih Güler, Özge Şentürk

Girne Üniversitesi: Mitchell 16, Krivacevic 6, Merve Aydın 3, Melisa Can 8, Pondexter 18, Gajic 6, Safiye Simay Karaman 6, Özge Yavaş 6

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtney 14, Popovic 5, Katsiaryna 11, Bahar Öztürk 3, Melike Tuğba Oral 3, Gamze Takmaz 15, Dragana 4, Devran Tanaçan Bostancı

1. Periyot: 20-17

Devre: 39-28

3. Periyot: 56-37

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun son haftasında Girne Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 69-55 mağlup etti.

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Büyükşehir Belediyespor, Izmir Milletvekil, Mamak Belediyesi, Devran Tanaçan, Tekin Özübir, Gamze Takmaz, Bahar Öztürk, Merve Aydın, Fatih Güler, Melisa Can
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