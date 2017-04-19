Basketbol: Bilyoner.com Kadınlar Ligi
Salon: Mamak BelediyesiHakemler: Tekin Özübir, Fatih Güler, Özge ŞentürkGirne Üniversitesi: Mitchell 16, Krivacevic 6, Merve Aydın 3, Melisa Can 8, Pondexter 18, Gajic 6, Safiye Simay Karaman 6, Özge Yavaş 6Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtney 14, Popovic 5, Katsiaryna 11, Bahar Öztürk 3,...
Salon: Mamak Belediyesi
Hakemler: Tekin Özübir, Fatih Güler, Özge Şentürk
Girne Üniversitesi: Mitchell 16, Krivacevic 6, Merve Aydın 3, Melisa Can 8, Pondexter 18, Gajic 6, Safiye Simay Karaman 6, Özge Yavaş 6
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Courtney 14, Popovic 5, Katsiaryna 11, Bahar Öztürk 3, Melike Tuğba Oral 3, Gamze Takmaz 15, Dragana 4, Devran Tanaçan Bostancı
1. Periyot: 20-17
Devre: 39-28
3. Periyot: 56-37
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezonun son haftasında Girne Üniversitesi, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 69-55 mağlup etti.
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