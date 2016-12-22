Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

Salon: Mustafa Dağıstanlı



Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Giorgis Poursanidis (Yunanistan), Milan Nedovic (Slovekya)



Litvanya: Velicka 4, Uleckas, Sargiunas 3, Kulboka 28, Sedekerskis 10, Slavinskas 1, Vasiliauskas 3, Masiulis 12, Tubutis 7



Fransa: Ntilikina 31, Mokoka 3, Fevrier 4, Tchouaffe 12, Vautier 6, N'doye 4, Diawara, Doumbouya 15



1. Periyot: 12-20



Devre: 28-36



3. Periyot: 50-53



Samsun'da gerçekleştirilen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Litvanya'yı 75-68 yenen Fransa, şampiyon oldu.



Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan final maçının ardından düzenlenen törende Fransa'ya kupasını, Samsun Valisi İbrahim Şahin ile FIBA Avrupa Genel Sekreteri Kamil Novak verdi.



İtalya'nın üçüncü, Almanya'nın dördüncü olduğu şampiyonayı Türkiye, 12. sırada bitirdi.