Başkentteki Fetö Soruşturması

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski İller Bankası çalışanı O.K ve albay M.E. ile bir avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılar, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.



Hakimliklerce sorgulanan O.K, M.E. ve avukat Z.U. tutuklandı.



Zanlılardan O.K. ve M.E'nin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.