Başkentteki Fetö Soruşturması

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski Maliye Bakanlığı çalışanı bir kişi, eski bir polis memuru ve bir endüstri mühendisi, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.



Hakimliklerce sorgulanan şüpheliler, eski Maliye Bakanlığı çalışanı F.G, eski polis memuru H.Ç. ve endüstri mühendisi O.S.A. tutuklandı.



Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.