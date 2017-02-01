Başkentteki Fetö Soruşturması

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 eski öğretmen ve bir eski binbaşı, Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.



Hakimliklerce sorgulanan eski öğretmenler B.K.Ç, M.Ç. ile eski Binbaşı İ.D. tutuklandı.



Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.