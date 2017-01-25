Başkentteki Fetö Soruşturması

Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, eski bir uzman çavuş tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski uzman çavuş C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.



Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren zanlı, tutuklanması talebiyle 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



C.K, hakimlik sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.