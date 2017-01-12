Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski teğmen tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski Teğmen Ali K, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Ali K, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan, eski Teğmen Ali K. tutuklandı.
Zanlının,15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edildiği belirtildi.
Başkentteki Fetö Soruşturması
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski teğmen tutuklandı.
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski teğmen tutuklandı.
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