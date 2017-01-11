Başkentteki Fetö Soruşturması

Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski doktor ve bir hakim adayı tutuklandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 5 eski doktor ve 1 hakim adayı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.



Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerden, 3'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer 3'ü tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.



Hakimliklerce sorgulanan eski doktorlar Ali Ö. ve Fikri Y. ile hakim adayı Hilal Ö. E. tutuklandı.



Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildikleri belirtildi.