Başkentteki Cinayet

Ankara Valisi Ercan Topaca, Başkentte işlenen cinayete ilişkin, "Olayın siyasi bir boyutu yok. Tamamıyla iki grup arasındaki alacak, verecek ve ihalelerle ilgili tartışmalardan kaynaklandığını düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.



Topaca, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Çankaya ilçesinde gerçekleşen olayda hayatını kaybeden iki kişi için Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.



Olayın siyasi boyutunun olmadığını bildiren Topaca, "Tamamıyla iki grup arasındaki alacak, verecek ve ihalelerle ilgili tartışmalardan kaynaklandığını düşünüyoruz." diye konuştu.



Topaca, olayda iki kişinin hayatını kaybettiğini, her iki gruptan da birer kişinin yaralandığını, bu yaralıların tedavilerinin ayakta yapıldığını söyledi.



Olayla ilgisi olmadığı halde silahla yaralanan 16 yaşındaki Tuna Canpolat'ın tedavisinin de Gazi Hastanesi'nde devam ettiğini belirten Topaca, Canpolat'ın sağlık durumunun ağır olduğunu bildirdi.



Vali Topaca, olayın faillerinden birinin kısa sürede yakalandığını, kimlikleri tespit edilen firari 2 kişiyi yakalamaya çalıştıklarını anlattı.



Olayda iki silahtan çıkan kovanlar bulunduğunu aktaran Topaca, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.



Başkentte seçim güvenliği



Vali Topaca, Ankara'da referandum sürecinin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"3 milyon 853 bin seçmenimizin olduğu kentimizde herhangi bir olay olmadan referandum süreci tamamlanmıştır. Bundan sonra sayım ve tasnif işlemleri başlayacak. Bunun da aynı olgunluk içerisinde, herhangi bir kavgaya yol açmayacak şekilde sonuçlanmasını umuyoruz. Bu konuda tedbirlerimizi aldık. Bütün sandık alanlarında her noktada tedbirimiz var. Ayrıca sonuçların intikal edeceği ilçe seçim kurullarında da gerek güvenlik gerekse diğer elektrik gibi fiziki tedbirleri aldık. Jeneratörlerimiz hazır vaziyette. Görevlilerimiz de orada. Sonuçları da inşallah büyük bir olgunluk içerisinde takip edeceğiz."