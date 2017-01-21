Başkentte yankesicilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.



Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, kadın şüphelinin 29 Temmuz ve 17 Aralık 2016 tarihleri arasında Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde vatandaşların cüzdan ve paralarını yankesicilik yöntemiyle çalarak kaçtığı ihbarı üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin harekete geçtiği bildirildi.



Kimliği belirlenen şüpheli A.E'nin 9 Ocak'ta gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, zanlının 9 yankesicilik olayından tutuklandığı kaydedildi.



Şanlıurfa'da telefon dolandırıcılığı



Şanlıurfa'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 3 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Trabzon ve İzmir'de 3 kişiyi arayarak kendilerini polis olarak tanıtarak dolandıran Bekir Ç. ile Murat A'nın kentte olduğunu tespit etti.



Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda şüphelileri gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada bir miktar para ve 2 tabanca ele geçirildi.