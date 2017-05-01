Başkentte Yangın

Ankara'nın Kızılay semtinde bir binanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Karanfil Sokak'ta bir restoran ile çok sayıda iş yerinin bulunduğu üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Karanfil ve Olgunlar sokaklarının çevresindeki bazı sokaklar bir süre ulaşıma kapatıldı.



Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.