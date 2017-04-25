Başkentte Yangın

Ankara'nın Cebeci semtinde bir binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Cemal Gürsel Caddesi'nde bir düğün salonu ile çok sayıda iş yerinin bulunduğu üç katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler binanın çatısını tamamen sararken, bölgeye itfaiye ve ilk yardım ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin güçlükle müdahale ettiği alevler çevredeki binaları da etkilerken, bazı dairelerin camları yüksek ısıdan dolayı zarar gördü.



Binanın çevresindeki apartmanlarda yaşayanlar ise polis ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.



Ankara'nın farklı bölgelerinden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bir süre sonra alt kattaki düğün salonuna sıçradı.



Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu çatı katındaki yangın güçlükle kontrol altına alınırken, düğün salonundaki alevler de uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi.



Bu sırada itfaiye ekiplerinin çalışmalarını çevredeki vatandaşlar da korku dolu gözlerle izledi.



Yangın nedeniyle Cemal Gürsel Caddesi ile Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nün çevresindeki bazı sokaklar bir süre ulaşıma kapandı.



Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.