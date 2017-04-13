Başkentte Yangın

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş binada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde boş binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede 3 katlı binayı sardıktan sonra yan taraftaki tarihi konağın çatısına sıçradı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi sırasında boş binada çökme meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.



Boş binada yangın nedeniyle büyük çapta hasar meydana geldi.