Başkentte Yangın

Ankara'nın Bahçelievler semtindeki bir restoranın çatısından yükselen alevler, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Aşkaabat Caddesi'ndeki bir restoranın bacasından çıkan kıvılcımlar, çatıda yığılı bulunan odunları tutuşturdu.



Yükselen alevler çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.



Yangının ardından restoranda maddi hasar oluştu.