Kayseri Saldırısını Düzenleyenlerle Bağlatılı Olan Terörist Yakalandı

PKK'nın kırsal yapılanmasından Ankara'ya gelerek eylem için keşif yaptığı belirlenen ve Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısını düzenleyen grupla bağlantılı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı.

EYLEM ÖNCESİ KEŞİF İÇİN ANKARA'YA GELMİŞ



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, PKK adına kırsal alanda faaliyet gösterdiği öğrenilen Zana kod adlı Murat B'nin, eylem öncesi keşif yapmak amacıyla 28 Aralık 2016'da Ankara'ya geldiğini tespit eden Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

KAYSERİ'DEKİ SALDIRIYI DÜZENLEYEN TERÖRİSTLERLE BAĞLANTISI VARMIŞ

Bir süre takibe alınan Murat B, 29 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğüne götürülen Murat B'nin, Kayseri'de 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerlere yönelik hain saldırıyı düzenleyen grupla bağlantılı olduğu belirlendi.

TUTUKLANMASININ ARDINDAN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Murat B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.