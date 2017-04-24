Başkentte Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

Başkentte güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında 31 ayrı olayda 65 kişi hakkında işlem yaptı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir hafta içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak/kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçları ile ilgili 31 ayrı olayda 65 kişi hakkında, diğer suçlardan ise 6 şüpheli şahıs hakkında olmak üzere toplam 71 kişiye yasal işlem yapıldı.



Hakkında yasal işlem yapılan şahıslardan 16'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. 34'ü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile salıverilirken 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Zanlılardan 2'si ise Savcılıktan serbest kalırken 16'sının işlemleri ise devam ettiği öğrenildi.



Ayrıca bu yakalamalarda; 243.257 gram uyuşturucu-uyarıcı esrar maddesi,133 gram uyuşturucu-uyarıcı eroin maddesi, 3.075 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain maddesi, 13 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik ecza hap maddesi, 27 bin 939 adet uyuşturucu-uyarıcı sentetik extacy hap maddesi, 63 gram uyuşturucu-uyarıcı metamfetamin maddesi, 4 adet uzun namlulu silah, 5 adet şarjör, 444 adet uzun namlulu silah fişeği, 242 adet tabanca fişeği, 4 adet av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 17.130 TL ele geçirildi. - ANKARA