Başkentte Uyuşturucu Operasyonu

ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 20 Nisan günü saat 19.00 sularında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak/kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak' suçlarıyla ilgili yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında şüpheli B. S.'nin Gölbaşı'ndaki adresinde arama yapıldı.



Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, şüphelinin adresinde yapılan aramalarda; beyaz renkteki 12 bidon içerisinde toplamda 1 kilo 257 gram skunk esrar madddesi, daralı ağırlığı 33 gram toz esrar maddesi, daralı ağırlığı 113 gram beyaz renkli kilitli şeffaf paketleme malzemesi, 'DIGITAL SCALE' ibaresi bulunan siyah renkli hassas terazi ele geçirildi. Öte yandan şüpheli B. S. belirlenen adreste yakalandı. Şüpheli B. S., 'TCK 188. maddesi gereğince Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlama' suçundan Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.



Kahramankazan'da ise 21 Nisan günü saat 00.23'te, İstanbul'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi elde edilmesi üzerine şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Çalışmalarda, Kahramankazan otoban gişelerinde bulunan uygulama noktasına gelen ve öncü olduğu değerlendirilen bir araç durduruldu. Araçtan 10 dakika sonra uygulama noktasına gelen diğer araç da durduruldu.



Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Arama/El Koyma' kararına istinaden araçlarda yapılan arama sırasında, uyuşturucu arama köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın motor kaputu altındaki ön cam göğüs boşluğu arasına konulmuş 715 gram uyuşturucu-uyarıcı kokain madde ele geçirildi.



Araçları kullanan şüpheliler Y. M. ve İ. A. ile birlikte araçta bulunan Y. A., hakkında 'TCK 188 maddesi gereğince Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlama' suçundan işlem yapılarak, şüpheliler Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. - Ankara