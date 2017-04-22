Başkentte Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Denetim
ANKARA Valiliği'ne bağlı İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden oluşan ekiplerle Mart ayında toplam 452 'umuma açık istirahat ve eğlence yeri' denetlendi.
ANKARA Valiliği'ne bağlı İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden oluşan ekiplerle Mart ayında toplam 452 'umuma açık istirahat ve eğlence yeri' denetlendi. Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan denetimlerde 'sigara içilmesi' sebebiyle 82, 'sigortasız işçi çalıştırmak' sebebiyle 64, 'ruhsatsız çalışmak' sebebiyle ise 41 işyerine uygulanan yasal işlem sonucunda toplam 102.901.00 TL idari para cezası kesildi. - Ankara