Başkentte Trafiğe Kapatılacak Yol

Ankara Valiliğince, Sincan Kent Meydanı'nda düzenlenecek "Hak ve Adalet Rehberi Hz. Muhammed" açık hava toplantısı nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ankara İkra Eğitim Kültür Sağlık Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 30 Nisan 2017 Pazar günü 16.00-19.00 saatleri arasında Sincan Kent Meydanı'nda etkinlik düzenleneceği kaydedildi.



Etkinlik dolayısıyla Pazar günü saat 13.00'ten etkinlik sona erene kadar Polatlı 2 Caddesi'nin (Korkmaz Sokak ve Peçenek Caddesi kesişiminden Şehit Ali Çalışır Sokak ve Şehit Rahmi Sarıoğlu Sokak kesişimi ile Göktuğ Sokak Polatlı 2 Cadde kesişimi arası) araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.



Bu güzergahları kullanan vatandaşların, trafiğe kapatılan yol durumunu dikkate almaları gerektiği belirtildi.