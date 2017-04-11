Başkentte Terör Operasyonu: 16 Gözaltı
Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 öğretmenin de aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.
Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 öğretmenin de aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak: Dunya.com
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