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Başkentte Terör Operasyonu: 16 Gözaltı
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Başkentte Terör Operasyonu: 16 Gözaltı

Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 öğretmenin de aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte Terör Operasyonu: 16 Gözaltı

Başkentte terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 öğretmenin de aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Dunya.com

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