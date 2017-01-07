Başkentte Şoförlerin "Yolcu" Kavgası: 1 Ölü

Başkentte 2 şoför arasında yolcu alma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, bir kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti.



Kazım Karabekir Caddesi'nde Çubuk-Ankara hattında çalışan özel halk otobüsü sürücüsü E.Ü. ile Pursaklar-Ankara güzergahında görevli dolmuş şoförü Muammer Arıcı (30) arasında yolcu alma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen 2 şoför kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında E.Ü, Arıcı'ya tabancayla ateş açtı.



Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Ağır yaralanan Arıcı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kaçan otobüs şoförü E.Ü, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.