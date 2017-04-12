Başkentte Silahla Yaralama

Ankara'da Ramazan U, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı.



Çankaya ilçesi Emek Mahallesi 11. Sokak'taki Sercan A'ya ait ikamete gelen Ramazan U. ile Sercan A. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Ramazan U, Sercan A'yı iki bacağından vurarak araçla olay yerinden kaçtı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Sercan A, Gazi Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.