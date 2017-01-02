Başkentte Ortaköy Katliamı Protesto Edildi

İSTANBUL Ortaköy'deki bir gece kulübünde, yılbaşı gecesi yaşanan ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı, Ankara'da protesto edildi. Güvenpark'ta bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, TTB üyesi gruplar, Ortaköy'de yaşanan terör saldırısını protesto etmek istedi. Emniyet güçlerinin Güvenpark içerisinde herhangi bir açıklamaya müsaade etmemesi sonucu grup, Yüksel Caddesi'ne giderek, burada basın açıklaması gerçekleştirdi. Emniyet güçleri, grubun alana girişinde, üst araması yaparak, grup etrafında önlem aldı. Grup adına yapılan basın açıklamasında, "İstanbul Ortaköy'de bir eğlence mekanına düzenlenen terör saldırısında en az 39 kişi hayatını kaybetti. Öncelikle hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Canımız çok acıyor. İnsani değerlerimiz ve geleceğimiz ağır bir tehdit ve tehlike altındadır. Bu karanlık savaşlara ve vahşete asla boyun eğmeyeceğimizi burada bir kez daha ilan ediyoruz" denildi.



Basın açıklamasının ardından grup üyeleri, slogan atarak alandan ayrıldı.



- Ankara