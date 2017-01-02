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Başkentte Ortaköy Katliamı Protesto Edildi

Başkentte Ortaköy Katliamı Protesto Edildi

Başkentte Ortaköy katliamı protesto edildi(Tür: Ankara)

Başkentte Ortaköy katliamı protesto edildi

(Tür: Ankara)

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