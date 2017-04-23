Başkentte Motosikletin Çarptığı Yaya Öldü

Başkentte, motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Orhan Kemal Caddesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen plakasız bir motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Kılıçarslan'a (80) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Kılıçarslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kılıçarslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Polis, olay yerinden yaya olarak kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.