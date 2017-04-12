Başkentte Kiev Solistleri Sahne Aldı

Başkentte, "Ukrayna'nın en önemli oda müziği topluluğu" olarak tamınlanan Kiev Solistleri, "34. Uluslararası Ankara Müzik Festivali' kapsamında konser verdi.



Kiev Solistleri, Sevda Cenap And Müzik Vakfınca düzenlenen festival kapsamında MEB Şura Salonunda sahne aldı.



Ukrayna'nın en önemli oda müziği topluluğu olarak tanımlanan Kiev Solistleri ile Ukrayna'nın önde gelen kemancılarından Valeriy Sokolov, Johann Sebastian Bach'ın "İki keman için konçerto" ve "BWV 1043" eserleriyle dinleyicileri selamladı.



Konserde, Piyotr İlyiç Çaykovski'nin 1890'da İtalya yolculuğundan esinlenerek bestelediği ve Petersburg Oda Müziği Derneğine ithaf ettiği, "Altılı" adıyla tanımlanan 2 keman, 2 viyola, viyolonsel ve kontrbas için kaleme aldığı "Floransa Anıları" adını taşıyan eseri de seslendirildi.



Konserin ikinci bölümünde ise 18. yüzyılın ilk yarısının önemli müzisyeni İtalyan besteci ve kemancı Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adını taşıyan eseri de yorumlandı. Orkestraya, kemanda Sokolov ve klavsende Olga Shadrina eşlik etti.



Festival, 30 Nisan'a kadar çeşitli konserlerle devam edecek.