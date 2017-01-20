Başkentte Karne Heycanı

Başkentli öğrenciler 2016-2017 eğitim-öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karne almanın sevincini yaşadı.



Başkentte karne heyecanının yaşandığı adreslerden biri de Çankaya'nın Ayrancı semtindeki Salih Alptekin Ortaokulu oldu. Okulda düzenlenen karne dağıtım törenin ardından öğrenciler, iki haftalık tatile çıkmanın sevincini yaşadı.



Salih Alptekin Ortaokulu Müdürü Ekrem Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada öğrencilerin eğitim-öğretim yılının ilk yarısını sorunsuz şekilde tamamlandıklarını belirterek, ikinci döneme daha yüksek motivasyonla başlamalarını ve tatilde bol kitap okumaları tavsiye etti.



Karnesinin beklediğinden iyi geldiğini belirten Salih Alptekin Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Bade Aksoy, "Tatilde kitap okuyup ders çalışacağım. Boş kalan zamanlarımda ise sosyal etkinliklere katılacağım." dedi.



Karne alan öğrencilerden Elif Erva Mutlu ise heyecanlı olduğunu dile getirerek, tatilde bol bol kitap okuyacağını söyledi.



Ankara'da bugün itibariyle tatile giren yaklaşık 1 milyon öğrenci, hafta sonlarıyla birlikte toplam 16 gün tatil yapacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönemin ilk zili 6 Şubat Pazartesi günü çalacak. İkinci yarıyıl ise 9 Haziran'da sona erecek.