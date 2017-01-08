Başkentte Karla Mücadele Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince, buzlanmaya karşı küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının araç ve yaya ulaşımına engel olmaması için ekiplerin üç vardiya halinde 24 saat görev başında olduğu belirtildi.



Kar yağışının etkili olduğu İstanbul, Ayaş ve Konya yolları, Turan Güneş ve İncek bulvarları, Havaalanı yolu, Dikmen bölgesi, Keçiören-Bağlum bölgesi ile şehrin yüksek noktalarında ve Polatlı, Haymana, Çubuk, Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinde karla mücadele çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.



Karla mücadele çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin Güvercinlik, Dikmen, Pursaklar- Saray ve Mamak'ta bulunan dört tuz filosunun aktif hizmet verdiği kaydedildi.