Başkentte Kaçak Sigara Operasyonu

Ankara'da durdurulan bir araçta 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, bir istihbarat üzerine Gölbaşı girişinde 63 MF 028 plakalı aracı durdurdu.



Ekiplerin yaptığı aramada, aracın kasasında "zula" tabir edilen kısma gizlenmiş 5 bin 500 paket kaçak sigara bulundu. Araçtaki Suriye uyruklu J.A. ve M.E gözaltına alındı.