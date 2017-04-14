Başkentte İzinsiz Bildiri Dağıtan 4 Kişiye Gözaltı
Başkentte uyarılara rağmen izinsiz bildiri dağıtan 4 kişi gözaltına alındı.
Başkentte uyarılara rağmen izinsiz bildiri dağıtan 4 kişi gözaltına alındı.
Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi grup, Yüksel Caddesi'nde halk oylamasına ilişkin bildiri dağıtmaya başladı.
Polis, gruba bildiri dağıtmak için yasal izinleri olmadığını hatırlatarak, dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Uyarılara rağmen bildiri dağıtmaya devam eden gruba müdahalede bulunan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.