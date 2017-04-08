Başkentte İnşaatta Göçük

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte bir işçi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Birlik Mahallesi'ndeki bir inşaatının temelinde göçük meydana geldi.



Bu sırada inşatta çalışan işçi Mustafa Tok, toprak altında kaldı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan işçiyi kısa sürede toprak altından çıkardı.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tok, hastaneye kaldırıldı.