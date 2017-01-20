Başkentte Hırsızlık Operasyonları

Başkentte otomobil ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 8 Aralık 2016'da Sincan Atatürk Mahallesi Lale Caddesi ile Meltem Sokak kavşağında bir otomobilden çalınan 150 bin lira değerindeki altınların Kırıkkale'deki kuyumcuda olduğunu belirledi.



Altınların 142 bin liralık bölümünü ele geçiren ekipler, Aykut D, E.Y, O.K. ve Y.T'yi plakaları sökülmüş araçta yakaladı.



Yaşı 18'den küçük, 7 suçtan aranan şüpheli E.Y, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi, Aykut D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, O.K. ve Y.T. ise serbest bırakıldı.



Öte yandan, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta Ulus Anafartalar Caddesi'nde üzerinden Ayhan B'ye ait sahte kimlik çıkan şüpheliyi de gözaltına aldı.



Gerçek kimliği belirlenen Erol U'nun, emniyetteki ifadesinde cep telefonu hırsızlığı yaptığını, çaldığı cihazları Ulus Anafartalar Caddesi'nde telefon satışı yapan Volkan Y'ye sattığını itiraf ettiği belirtildi.



Volkan Y'nin satmaya çalıştığı, IMEI numaraları silinmiş 90 cep telefonu, bir dizüstü ve 3 tablet bilgisayara el konuldu.



Erol U'nun 17 suçtan kaydı olduğu, 6 suçtan arandığı, 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, gözaltına alınan Volkan Y'nin de 13 suçtan kaydı olduğu tespit edildi.



Erol U, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Madeni yağ hırsızları da yakalandı



Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kiraladığı araçlarla Yenimahalle Ostim ve İvedik Sanayi sitelerindeki iş yerleri ve otomobillerden hırsızlık yaptığı iddia edilen Orhan P, Akyurt ilçesinde yakalandı.



8 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlının, Ostim ve İvedik Sanayi bölgesindeki iş yerlerinin kapı kilitlerini kırarak madeni yağ ve araç yedek parçaları ile park halindeki araçların akü ve radyatörlerini çaldığı tespit edildi.



Zanlının iş yeri ve araç sahiplerini 185 bin 800 lira zarara uğrattığı, çaldığı malzemeleri M.B. ve E.Y'ye değerinin altında sattığı öne sürüldü.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ve E.Y. serbest bırakılırken, Orhan P. ise tutuklandı.