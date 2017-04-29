Başkentte dolmuş kazasında yaralılar var



ANKARA - Başkentte bir hat dolmuşunun karıştığı kazada çok sayıda yolcu yaralandı. Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Hipodrum Caddesi üzerinde kontrolden çıkan dolmuş ağaca çarparak durdu. Kazada, minibüste ki yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi.