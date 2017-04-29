Başkentte Dolmuş Ağaca Çarptı: 6 Yaralı
Başkentte dolmuş şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Başkentte dolmuş şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hipodrom Caddesi'nden Yenimahalle istikametine seyir halinde olan Cevat U. idaresindeki Ulus-Yenimahalle hattında çalışan 06 J 0753 plakalı dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada araç içerisindeki 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.