Başkentte Dolmuş Ağaca Çarptı: 6 Yaralı

Başkentte dolmuş şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hipodrom Caddesi'nden Yenimahalle istikametine seyir halinde olan Cevat U. idaresindeki Ulus-Yenimahalle hattında çalışan 06 J 0753 plakalı dolmuş, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.



Kazada araç içerisindeki 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.