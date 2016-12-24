Başkentte Cinayet

AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu üyesi Yılmaz Bulut, dün akşam uğradığı silahlı saldırıcı sonucu hayatını kaybetti. Ankara Valiliği, Bulut'un öldürülmesinin siyasi bir yönü bulunmadığını açıkladı.



AK Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu üyesi Bulut (35), dün saat 20.30 sularında Mamak Akdere bölgesi Şehit Cengiz Topel Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.



Ankara Valiliğinden, Bulut'un öldürülmesine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yılmaz Bulut'un öldürülmesinin siyasi bir yönünün bulunmadığı değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.



Bulut'un, yaşanan bir kavga sonucu silahlı saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bulut, yeğeninin gündüz tartıştığı kişilerle, akşam 20.30 sularında tekrar yaşanan tartışma-kavga sırasında, yakın mesafeden pompalı tüfekle ateş edilerek ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın faillerinin kimlikleri tespit edilmiş olup, yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir."