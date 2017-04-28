Başkentte 15 Temmuz Gecesi Yaşananların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı (3)

DARBE HAZIRLIKLARI 2 AY ÖNCEDEN BAŞLAMIŞ



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Eşref Akıncı Kışlası'ndan çıkan 15 tank personelinin katıldığı eylemlerle ilgili tamamlanan iddianamede; darbe hazırlıklarının 28. Mekanize Tugayı'nda, darbe girişiminden yaklaşık 2 ay önce başladığı anlatıldı.



İddianamede, darbe hazırlıklarına ilişkin "Bu süreçte arızalı araçların tamir edildiği, araçlardaki silah bakımlarının yapıldığı, personelin bakım ve eksikliklerinin giderildiği, tugayın Suriye sınırına sevk edileceği veya toplumsal olaylara destek için tatbikat yapıldığı izlenimi verilerek ama gerçekte darbeye tank ve zırhlı araç desteği sağlamak için hazırlandığı, askeri darbeden bir gün önce tanklara akaryakıt yüklemesi de yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.



MEKANİZE TABUR KOMUTANLARI DARBE YAPILACAĞINI BİLİYORDU



Darbe girişimi öncesi sözde atamayla 28. Mekanize Tugay Komutanlığı'na Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun ve 4. Kolordu Komutanlığı'na Osman Ünlü'nün atandığı belirtilen iddianamede, Mamak'taki 28. Mekanize Tugayı'nda tank ve mekanize araç taburlarının komutanlarının askeri darbe olacağını önceden bildiği, darbe teşebbüsünün başlamasıyla birlikte hemen tank ve zırhlı araçları mevcut askeri personeli kullanarak garajlardan çıkardıkları, zaten darbeye önceden beri hazır haldeki tank taburunu Nuri Büyükyazıcı ve mekanize taburunu Ertuğrul Terzi'nin emir komuta ettiği, mevcut personele rastgele piyade tüfeği dağıttıkları, tank ve mekanize araçlarında kullanılmak üzere uçaksavar mermisi ve kule makineli tüfek mermisi dağıttıkları anlatıldı.



KIŞLADAN 16 TANK DARBE İÇİN ÇIKARTILDI



Darbenin planlanan saatten öne alınmasıyla 28. Mekanize Tugayı'nda tank ve zırhlı araçların acele bir şekilde darbeyi başarmak için hareket ettiği anlatılan iddianamede, "Meclis veya Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı olduğu ve güvenliğinin sağlanacağı söylenerek çıkarılan bu tank ve zırhlı araçları eskort almadan ilerledikleri için trafikte birbiri ile irtibatını kaybetti. Tank ve zırhlı araçlar kendilerini engellemeye çalışan sivil halkın üzerine sürüp hemen kışla dışında kişilerin mallarına zarar vererek ilerlemeye başladılar" denildi.



TANKLAR YOLUNU KAYBETTİ



Tabur komutanı şüpheli Nuri Büyükyazıcı'nın, diğer 15 tankı bizzat komuta ettiği, en önde içinde bulunduğu '092624' plakalı tankın olduğu, bütün barikat ve engelleri ezerek, geçtiği ve diğer tankların onu takip ettiği anlatılan iddianamede şu bilgiler verildi: "Bazı tanklar gidilecek yolu şaşırıp planlanan yere ulaşamadı. Ankara'da kaybolan tanklar darbeye karşı sokağa çıkanlara yol ve güzergah sordu. Çoğu yerde ters yola giren tanklar araçlara zarar verdi. Tank içindeki askeri personele darbe yaptıkları ve bu işten vazgeçmeleri yönünde çevredeki siviller defalarca uyarıda bulundu, askerlere yalvaranlar oldu. Ancak tank içindeki şüpheliler, yollarına kararlılıkla devam etti. Bazı tanklar polis ve sivil vatandaşlara saldırıp üzerlerine ateş açtı."



5 SİVİL ŞEHİT OLDU



İddianamede, olaylar sırasında tanklar tarafından ezilerek ya da tanktan açılan ateş sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, 64 şüphelinin 'Anayasayı İhlale Teşebbüs Etme', 'Suçu İşlemeyi Kolaylaştırmak İçin Öldürme','Suçu İşlemeyi Kolaylaştırmak İçin Öldürmeye Teşebbüs Etmek', 'Kamu Malına Zarar Verme, 'Korku Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme' suçlarından cezalandırılmaları istendi.



Özkan ARSLAN / ANMARA,