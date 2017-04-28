Başkentte 15 Temmuz Gecesi Yaşananların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı (2)

15 TEMMUZ GECESİ SOKAĞA ÇIKAN TANKLARLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER İDDİANAMEDE YER ALDI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Mamak 28. Piyade Tugay Komutanlığı Eşref Akıncı Kışlası'ndan çıkan 15 tank personelinin katıldığı eylemlerle ilgili iddianame tamamlanarak, Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianameye Ankara'da darbe gecesi sokağa çıkan tanklarla ilgili yeni görüntüler girdi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Serdar Coşkun tarafından hazırlanan iddianamede, darbe girişimi gecesi Mamak'taki Eşref Akıncı Kışlası'ndan çıkan tankların; Ulus, Sıhhiye, Kızılay'dan geçerek, bir kısmının Akay Kavşağı'ndan bir kısmının da Kavaklıdere üzerinden geçip, TBMM yanından Genelkurmay Başkanlığı önüne gelmesiyle ilgili faaliyetler yer aldı.



VATANDAŞIN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER VE MOBESE KAMERA KAYITLAR İDDİANAMEDE



Tankların geçişi sırasında, vatandaşların cep telefonu kameraları ve MOBESE kameralarıyla kaydedilen görüntüler, iddianameye girdi. Görüntülerden bazıları ilk kez ortaya çıkarken, bu görüntülerde vatandaşların engellemelerine rağmen tankların, yoldaki araçları ezerek, hareket etmeleri ve sağa sola ateş açmaları görüldü. Görüntülere bazı tankların vatandaşlar tarafından durdurulması ve askerlerin ikna edilmeye çalışılması da yansıdı. Olaylar sırasında öldürülen Davut Karaçam'ın vurulma anı ve tankların geçişi sırasında yerde yatan yaralı vatandaşlar da görüntülerde yer aldı. İddianamede yer alan 64 şüphelinin 'Anayasayı İhlale Teşebbüs Etme', 'Suçu İşlemeyi Kolaylaştırmak İçin Öldürme','Suçu İşlemeyi Kolaylaştırmak İçin Öldürmeye Teşebbüs Etmek', 'Kamu Malına Zarar Verme, 'Korku Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme' suçlarından cezalandırılmaları istendi.



Özkan ARSLAN / ANKARA,