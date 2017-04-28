Başkentte 15 Temmuz Gecesi Yaşananların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı 2

Başkentte 15 Temmuz gecesi yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı 2(Tür: Ankara)

Başkentte 15 Temmuz gecesi yaşananların yeni görüntüleri ortaya çıktı 2

(Tür: Ankara)

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15 Temmuz, Başkent, Ankara