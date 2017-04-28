Başkentte 15 Temmuz Gecesi Yaşananların Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

ANKARA'da 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Mamak Eşref Akıncı Kışlası'ndan çıkarak, Ulus, Sıhhiye ve Kızılay'dan geçip, TBMM ile Genelkurmay Başkanlığı önüne gelen tankların görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın çektiği görüntüyle MOBESE kameralarından alınan görüntülerde, vatandaşların tanklara karşı direnişi, tankların vatandaşlara rağmen yoldaki araçları ezerek, ilerlemesi yer aldı.



Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tankların faaliyetlerine yönelik hazırlanan iddianamede 64 şüpheli yer aldı.



- Ankara