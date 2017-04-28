Başkentte "1 Mayıs" Önlemleri

Ankara Valiliği tarafından, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı güvenlik önlemleri alınacağı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla pazartesi günü Türk-İş, KESK ve DİSK tarafından düzenlenecek açık hava toplantılarında alınacak önemler belirtildi.



Açıklamada, söz konusu kutlamalar dolayısıyla düzenlenecek açık hava toplantılarına vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için alana poşet, çanta ve benzeri eşyalarla gelmemeleri konusunda uyarıda bulunuldu.