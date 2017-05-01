Başkentte 1 Mayıs Kutlaması (4)

- TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Tandoğan Meydanı'nda kutladı. Kutlamalarda konuşma yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, örgütlenmeye siyasetin karışmaması gerektiğini ifade etti. Atalay konuya ilişkin Konya'dan verdiği örnekte, "Sendika değiştireceksin, değiştirmezsen seni FETÖ'cü diye işten attırırım. Yazıktır, günahtır, ayıptır" ifadelerini kullandı.



Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Kıdem Tazminatı konusunda hükümete seslenerek,"Bu seneyi geçirmeden bu kardeşlerimize verdiğiniz sözleri tutun" dedi. Atalay konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Kıdem tazminatının yapısını bozarsanız, bizi 1 buçuk milyon görmeyin, 15 milyonuz. Çoluğumuzla, çocuğumuzla 60 milyonuz, yapamazsınız, yaptırmayız. Sendika değiştireceksin, değiştirmezsen seni FETÖ'cü diye işten attırırım. Yazıktır, günahtır, ayıptır." - Attırırım