Başkentte 1 Mayıs Kutlaması (3)
DİSK ANKARA BÖLGE TEMSİLCİSİ GÖRGÜN: AKP, KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI ORTADAN KALDIRMANIN ÇABASI İÇİNE GİRDİ Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Halkevleri ve Türk Tabipleri...
DİSK ANKARA BÖLGE TEMSİLCİSİ GÖRGÜN: AKP, KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZI ORTADAN KALDIRMANIN ÇABASI İÇİNE GİRDİ
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Halkevleri ve Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) de aralarında bulunduğu çeşitli sendikalar, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kolej Meydanı'nda kutladı.
Meydandaki platformda konuşma yapan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, kıdem tazminatı hakkının iş güvencesi olduğunu vurguladı. Görgün, şunları söyledi: "15 Temmuz darbe girişimine 'Bu bizlere Allah'ın bir lütfudur' diyenler, darbe girişimini bahane ederek, ülkeyi OHAL ve KHK'lar ile yönetmektedirler. Her türlü hukuk çiğnenerek, inşa edilen baskı ve dikta rejimi emekçilere ve halklara karşı yapılmış bir darbeye dönüşmüştür. Daha önce Meclis'te bir gece baskınıyla çıkartılan kiralık işçilik ve esnek çalışma yasası ile emekçilerin hakları gasp edilmiş, iş güvenceleri ortadan kaldırılmış, işsizlik ve kölelik koşullarında çalışmaya mahkum edilmişlerdir. 15 yıllık iktidar döneminde sermayenin tüm isteklerini yerine getiren AKP iktidarı şimdi de sermayenin en büyük isteği ve mirası olan kıdem tazminatı hakkımızı ortadan kaldırmanın çabası içine girmiştir. Kıdem tazminatı hakkımız, iş güvencemizdir. Bu hakkımızın gasp edilmesiyle iş güvencemiz tamamen yok edilmek istenmektedir"
KILIÇDAROĞLU VE DEMİRTAŞ'IN MESAJLARI OKUNDU
DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Görgün'ün konuşmasının ardından sunucu tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 1 Mayıs için gönderdiği mesajlar okundu. Kolej Meydanı'nda toplanan gruplar, müzikler eşliğinde halay çekip, dans etti. Yağmurun başlaması üzerine kalabalık, olaysız dağıldı.
CADDEYE X-RAY KURULDU, MEYDANA GELENLER TEK TEK ARANDI
Başkentte 1 Mayıs kutlamalarının adreslerinden biri olan Kolej Meydanı'na gelenlerin üstü, açık alana kurulan X-ray cihazıyla arandı. Korteje katılan gruplar, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde kurulan arama noktalarında, X-ray cihazlarından ve polis kontrolünden geçerek, miting alanına girdi.