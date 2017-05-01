Başkentte 1 Mayıs Kutlaması (2)

TÜRK-İŞ, 1 MAYIS'I TANDOĞAN'DA KUTLADI



Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Tandoğan Meydanı'nda kutladı. Kutlamalarda konuşma yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 15 Temmuz darbe girişimine vurgu yaparak, "Türkiye olmasa ne sendika olur ne dernek olur ne de örgütlenme olur" dedi.



Türk-İş'e bağlı sendikalar, Ulus'taki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde sabah saatlerinde toplanarak, mitingin yapılacağı Tandoğan Meydanı'na yürüdü. Çeşitli pankart ve dövizleri taşıyan işçiler, 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Kıdem tazminatı kaldırılamaz', 'Taşeron işçiliğe hayır' sloganları attı. Miting meydanına girişte işçiler, polisin oluşturduğu güvenlik noktalarında tek tek arandı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı mitinge Vatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi üyeleri de destek verdi.



EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ, ANKARA HAVASIYLA KUTLANDI



Mitingde Ankara Seymenler Kulübü üyeleri, Ankara yöresine ait oyunlar sergiledi. Bu oyanlara eşlik eden işçiler, Ankara havaları eşliğinde oynayarak, 1 Mayıs'ı kutladı.



KADIN İŞÇİLER MİTİNGE İLGİ GÖSTERMEDİ



Miting alanında yapılan konuşmalarda, çalışma yaşamında kadınların yüzde 30 oranında yer aldığı vurgulandı; ancak miting meydanında bulunan işçiler arasında kadın işçi sayısı yok denecek kadar azdı.



TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY'DAN 15 TEMMUZ VE KIDEM TAZMİNATI VURGUSU



Tertip komitesi tarafından kurulan platformda sunuculuk yapan kişi, üzerinde 15 Temmuz şehidi Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafının bulunduğu bir tişörtle sahneye çıktı. Platformda konuşma yapan Türk-İş Başkanı Atalay, "Bundan 40 sene evvel İstanbul'da 34 arkadaşımız katledildi. Aradan 40 sene geçti, ancak failleri halen ortada yok. 15 Temmuzu kim planladıysa, 77'deki katliamı da onlar yaptı. Buradan herkese duyuruyorum. 15 Temmuz'daki darbe girişimi işgal girişimi oldu. Biz Türk-İş olarak buna karşı direndik. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil. Bu bir darbedir" dedi. Atalay'ın konuşması sırasında sık sık, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı.



Konuşmasında hükümetine de seslenen Atalay, kıdem tazminatı ve çalışma koşullarında yapılan değişikliklerin işçinin haklarını gasp edeceğini savunarak, bu konuda geri adım atılmasını istedi. Miting, konuşmaların ardından sona erdi.



Özkan ARSLAN-Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,



