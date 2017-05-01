Başkentte 1 Mayıs (1)

ANKARA'da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve sivil toplum kuruluşları tarafından Kolej Meydanı'nda düzenlenecek miting için 1 Mayıs'ı kutlamak isteyenler, alana gelmeye başladı.



Korteje katılacak gruplar, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde kurulan arama noktalarında, X-ray cihazlarından ve polis kontrolünden geçerek, miting alanına girdi. Polis ekipleri, gruplarda bulunan pankart, döviz, bayrak, flama ve önlükleri incelerken, bazı pankartların alana girişine izin vermedi. Alınmayan pankartlar nedeniyle görevlilerle grup üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. - Ankara