Başkentlinin Balık Tercihi "Hamsi"

Başkentte balık tüketiminde hamsi birinci sırada yer aldı. Ankara'da 2016'da 3 bin 250 ton hamsi tüketildi.



Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nin 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihlerini içeren verilerinde, en çok tüketilen balık hamsi olurken, hamsinin ardından 2 bin 448 ton ile palamut ikinci, 575 ton ile sardalya üçüncü sırada yer aldı. Aynı tarihler arasında 224 ton istavrit, 212 ton da çipura satışı gerçekleştirildi. Bu balıkları sırasıyla levrek, alabalık, mezgit, çinekop, granyoz ve somon izledi.



Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali yetkilileri, geçen yıl Ankara'ya toplam 7 bin 303 ton balık getirilerek, tüketicilere sunulduğunu bildirdi.



En taze balığın Ankara'da tüketildiğini kaydeden hal yetkilileri, balıkların genellikle Karadeniz ve Marmara bölgesinden Ankara'ya günlük getirildiğini, bunu Ege ve Akdeniz Bölgesi balıklarının izlediğini belirtti.



Hal'de çiftlik balıklarının da bulunduğunu anlatan yetkililer, bunların başında alabalık, çipura, levrek ve granyozun yer aldığını ifade etti.



Yetkililer, balıkların veteriner kontrolünden geçirilerek tüketiciye sunulduğunu belirterek, başkentlilerin en sağlıklı ve en taze balığı tükettiğini vurguladı.