Başkentliler sokaklara döküldü

Referandumdan çıkan "Evet" sonucuna Başkent'te coşkulu kutlama



ANKARA - Başkent'te vatandaşlar, anayasada değişiklik öngören referandum oylamasından çıkan "Evet"sonucunu coşkuyla kutladı.

Başkent'te anayasa değişikliğini öngören referandum dan "Evet" sonucunun çıkmasının ardından bayraklarını ellerine alan kadın erkek, genç yaşlı birçok vatandaş, Kızılay meydanına akın etti. Başkentliler burada söylenen marşlar eşliğinde "Evet" sonucunu coşkuyla kutladı. Kimi vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla donattıkları otomobilleriyle konvoy oluşturarak, kornalar eşliğinde sonucu kutladı.