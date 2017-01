Başkentli Kadınlar Halepli Çocuklar İçin Ördü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Hanımlar Lokali üyeleri, Halep için başlatılan yardım kampanyası kapsamında ördükleri 3 bine yakın atkı ve bereyi Halepli çocuklara bağışladı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Halep için başlatılan yardım kampanyası için Hanımlar Lokali üyeleri de destekte bulundu.



Bu kapsamda 3 bine yakın atkı ve bere örülürken, Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlar ile yardımseverlerden gelen bağışlarla 4 bin bot ve eldiven ile bin kaban da Halepli çocuklara gönderilmek üzere hazırlandı.



"Halep'e sıcak bir yardım eli uzatmak istedik"



Dikmen Hanımlar Lokali'nde düzenlenen törende ile bir araya getirilen yardım malzemeleri, İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla İdlib'deki kamplara ulaştırılacak.



Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan, 22 Hanımlar Lokali'nin tamamından yoğun katılım olduğunu söyledi.



"Halep'e sıcak bir yardım eli uzatmak istedik" diyen Aldoğan, üyelere yaptıkları çağrının çok sıcak karşılandığını belirtti.



Üyelerin Halepli çocuklar için atkı ve bere ördüğünü bunun dışında da çok sayıda bot, eldiven ve kaban bağışı yapıldığını anımsatan Aldoğan, "Ayrıca üyelerimizden çorap ve bebek kıyafetleri bağışlayanlar da oldu. Yardımları kolilerimize yerleştirdik. 'Onlara ufacık da olsa bir yardım yapabiliyorsak ne mutlu' diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Vali Topaca'nın eşi ile Gökçek'in eşi de Halep için ördü



Aldoğan, kamplarda yaşam mücadelesi veren çocukların kış şartlarında zor durumda kaldığını ileterek, "Kamplarda yaşamak gerçekten zor. Biz şu anda evlerimizde bile üşürken, onların öyle kalmalarını istemedik ve o yüzden böyle bir destek verdik." dedi.



Ankara Valisi Ercan Topaca'nın eşi Sevim Topaca ile Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in eşi Nevin Gökçek'in de ördüğü atkı ve berelerle kampanyaya destek verdiklerini bildiren Aldoğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.



"Maddiyatla ölçülemeyecek yardım"



Nevin Gökçek de, törende yaptığı konuşmada, Halepli mağdur çocuklar için örülen her ilmekte bir sevap olduğunu ifade etti.



Yaşanılan anların, dünyanın geçici olduğunu belirten Gökçek, şöyle konuştu:



"Bir nefes alıyoruz, bu nefes bittiği zaman 'öldü' diyorlar. Öbür dünya asıl kalıcı olan. Oraya bir şey götürebiliyorsak ne mutlu bize. Büyükşehir Belediyesi tarafından Halep'e çok yardım yapıldı. Sivil toplum kuruluşları, iş adamları, dernekler, vakıflar da yaptı. Ancak bugün burada üyelerimizden, el emeği göz nuruyla, sevgilerini katarak, o yavrulara, annelere, kardeşlere, çocuklarımıza bot kaban ve diğer bu malzemeleri hazırladıkları için Allah razı olsun."



Bu yardımın maddiyatla ölçülemeyeceğine değinen Gökçek, "Onlar gece çadırlarda yatıyorlar, gece atkılarla yatıyorlar. Biz, sıcak evimizde, kaloriferlerimizi yakarak yatıyoruz." dedi.



Hayırların kabul olmasını temenni eden Gökçek, yardım kampanyasını düzenleyenlere ve emeği geçenlere de teşekkür etti.



Toplanan yardım malzemeleri bugün, İHH İnsani Yardım Vakfı tırları İdlib'e uğurlanacak.



Gökçek'ten akülü tekerlekli sandalye



Nevin Gökçek burada ayrıca, daha önce Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada ziyaret ederek bir akülü tekerlekli sandalye sözü verdiği gazi Şahin Karaer'e hediyesini takdim etti.



Karaer, kendisine verilen akülü tekerlekli sandalyeye oturarak bir süre Gökçek ile sohbet etti.